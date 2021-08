Hospital Albert Einstein registra queda de até 78% nas internações por Covid-19 após vacinação

Queda foi apontada no total de pacientes com idades entre 60 e 69 anos em comparação ao período anterior à vacinação das pessoas nesta faixa etária edit

O Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, registrou uma queda de até 78% no número de internações causadas pela Covid-19 entre os meses de janeiro e julho, período após o início da vacinação. De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a queda foi apontada no total de pacientes com idades entre 60 e 69 anos em comparação ao período anterior à imunização das pessoas nesta faixa etária.

O levantamento também registrou uma redução superior a 50% em pacientes com idades acima de 70 anos ou mais desde o início da vacinação. Apesar disso, o estudo apontou alta de 55% no número de internações de pessoas com menos de 50 anos entre os meses de abril e junho, quando este grupo não tinha acesso à vacina.

Ainda conforme a reportagem, a entrada de pacientes das faixas etárias vacinadas foi de duas a cinco vezes menor. Já os casos que necessitaram de UTIs encolheram de duas a oito vezes.

