Hospital federal do Rio tem leitos trancados com cadeado por falta de profissionais

247 - Os quartos do sexto andar do Hospital Federal da Lagoa, na zona sul carioca, estão equipados e limpos, prontos para serem usados, exceto por um detalhe: não há profissionais de saúde. Essa é a situação de centenas de vagas de internação geridas pelo Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, informa reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a reportagem, a cidade tem nove unidades federais de alta complexidade, quantidade que não existe em nenhuma outra região do país. Nelas, há 2.508 leitos, incluindo clínicos e UTIs de todas as especialidades.

Nesta quarta (10), um terço desses leitos (851) estava bloqueado, quase metade (397) por falta de funcionários, segundo o censo hospitalar da prefeitura. A situação é crônica, mas ganha ares ainda mais dramáticos agora, com um terceiro repique de casos de Covid se aproximando e UTIs com mais de 90% de ocupação.

