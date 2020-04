Hospital francês suspende teste com cloroquina em paciente por alto risco cardíaco

O Centro Hospitalar Universitário de Nice teve de suspender testes com cloroquina para diversos pacientes com coronavírus por conta de anomalias no ritmo cardíaco edit

247 - O Centro Hospitalar Universitário de Nice, na França, suspendeu teste com cloroquina em paciente com coronavírus por ter causado alto risco cardíaco, informou o chefe do departamento de cardiologia do hospital, Émile Ferraria em entrevista ao jornal francês Nice-Matin.

Ele informa que já ocorreu outras vezes. Através do monitoramento constante que fazem, tiveram de suspender o tratamento em outros pacientes. Estudos da organização Mayo Clinic já tinham demonstrado os efeitos colaterais no final de março, afirmando que a substância pode causar anomalia no rítmo do coração, podendo causar paradas cardíacas.

