IFA para coronavac chega nesta terça. Vacina do Butantan leva até 20 dias para ficar pronta

247 - O Instituto Butantan (SP) deve levar cerca de 20 dias para a preparação das doses de coronavac depois que a matéria-prima para a produção delas chegar da China. Os 3 mil litros de ingrediente farmacêutico ativo (IFA) aguardados para desembarque em São Paulo nesta terça-feira (25) só renderão mais doses dentro de algumas semanas. Essa quantidade deve gerar 5 milhões de doses da CoronaVac. A chegada dos insumos está prevista para as 17h30 no aeroporto de Guarulhos (SP). A informação foi publicada pelo jornal O Globo.

Com a chegada do lote, a produção do imunizante no Butantan, que não consegue entregar novas vacinas contra o coronavírus desde 14 de maio, após dificuldades de negociação do governo Jair Bolsonaro.

O número de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou a 20,09% da população nesta segunda-feira (24). Em números absolutos, são 42,5 milhões brasileiros com a primeira dose aplicada até o momento, de acordo com números compilados pelo consórcio de veículos de imprensa.

