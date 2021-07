Impulsionado por variante Delta, casos de Covid-19 crescem 80% no mundo, diz OMS

247 - O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus, afirmou que a pandemia da Covid-19 irá terminar "quando o mundo escolher acabar com ela”. Segundo ele, os novos casos de contaminação e óbitos continuam subindo e estão ligados à variante Delta, potencialmente mais transmissiva. De acordo com Tedros, houve um aumento no número de novos casos de contaminação em 80% em um mês. Na África, as mortes aumentaram também em 80% em quatro semanas.

“Novos casos de contaminação e mortes continuam a subir. Foram 4 milhões de novos casos em uma semana. Nesse ritmo, vamos ultrapassar a marca de 200 milhões de infectados em duas semanas, sendo ainda que sabemos que esse é um número subestimado", disse Tedros nesta sexta-feira (30), de acordo com a coluna do jornalista Jamil Chade, no UOL.

Segundo o chefe de operações da OMS, Mike Ryan, "o vírus está mais rápido" e"por isso temos que ser ainda mais eficientes nas medidas que teremos de tomar. Não há uma solução mágica". O especialista ressaltou que a variante do vírus vem ganhando terreno e o mundo "precisa agir antes que outros apareçam".

