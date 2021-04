Índia registra 310 mil novos casos da Covid-19 nas últimas 24h, novo recorde

Ocorreram 2.040 mortes em decorrência da doença no período. Para controlar o contágio, Nova Delhi está em lockdown por seis dias. O estado de Maharashtra também considera a medida edit

247 - A Índia registrou mais de 2.040 mortes e 310.687 mil novos casos da Covid-19 nas últimas 24h, novo recorde.

O primeiro-ministro Narendra Modi classificou o novo momento da pandemia no país como "uma tempestade", que ameaça o sistema de saúde. No entanto, ele é contra o lockdown, que deve ser apenas "o último recurso".

Para controlar o contágio, Nova Delhi está em lockdown por seis dias. O estado de Maharashtra também considera a medida.

A Índia é o segundo país com mais casos da Covid-19 no mundo, atrás dos Estados Unidos e à frente do Brasil, que ocupa o terceiro lugar. Ao todo, o país já registrou desde o início da pandemia 15.919,691 casos e 184.610 mortes pela doença.

Os números constam na plataforma Worldometers.

