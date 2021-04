Índia registra mais de 100 mil casos em um dia e especialistas culpam novas variantes

247 - A Índia vem registrando um aumento acentuado no número de infecções pela Covid-19. Nesta segunda-feira (5), o país relatou mais de 100 mil casos em um dia, tornando-se o segundo, depois dos EUA, a superar a marca.

De acordo com o Ministério da Saúde brasileiro, o Brasil registrou 100.158 casos no dia 25 de março. No entanto, existe a possibilidade de dados de até dois dias anteriores terem sido computados no número final.

O índice de contaminações está 12 vezes acima do que foi registrado em fevereiro, quando a Índia atravessava um período de queda nas infecções. Relatos começam a emergir de sobrecarregamento nos hospitais de Maharashtra, estado mais rico do país e o mais afetado pela pandemia.

Infectologistas culpam as novas variantes pela piora na situação. "A nova variante, ou variantes, provavelmente explica muito disto, em vez de uma explicação simplista de comportamento", diz Rajib Dasgupta, chefe do Centro de Medicina Social e Saúde Comunitária da Universidade Jawaharlal Nehru de Nova Déli, conforme reportado na Folha.

Até o momento, 77 milhões de doses da vacina da AstraZeneca e de outra desenvolvida localmente foram aplicadas no país de 1.3 bilhão de pessoas.

A Índia acumula um total de 12.6 milhões de casos da Covid-19 desde o início da pandemia e 165 mil mortes.

