Indústria química diz que tem oxigênio suficiente e que problema é de logística

247 - A Associação Brasileira de Indústria Química (Abiquim) disse, em nota, que a produção de oxigênio hospitalar no país é suficiente para atender ao aumento da demanda pela pandemia do novo coronavírus, conforme divulgado pela coluna de Míriam Leitão, no jornal O Globo.

Segundo a Abiquim, o problema está relacionado à logística e ao transporte seguro desses gases medicinais. "As situações de consumo atípico poderiam ser supridas por outras instalações no país, mas as dificuldades logísticas de algumas regiões tornam esta distribuição mais demorada e complexa", diz a nota.

Segundo a associação, o ministro Eduardo Pazuello (Saúde) tem falhado nessa coordenação nacional.

