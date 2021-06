Infectologista Marcos Caseiro desmente absurdos negacionistas: “a África nem toma mais cloroquina”

O médico infectologista rebateu algumas declarações negacionistas de bolsonaristas e do próprio presidente. Para ele, “é mentira” que a África utilize cloroquina para combater a malária e, por isso, tem menos casos da Covid-19. “Eles não usam mais hidroxicloroquina lá. Isso foi uma fala do Paolo Zanotto que o presidente adotou”. Assista na TV 247 edit

247 - O médico infectologista Marcos Caseiro, em entrevista à TV 247, desmentiu algumas das declarações negacionistas de bolsonaristas e do próprio Jair Bolsonaro sobre a pandemia da Covid-19. Primeiro, ele rebateu o senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), que na CPI da Covid falou do suposto sucesso do município de Rancho Queimado (SC) no combate à pandemia.

“Toda hora ele fala de Rancho Queimado. Você sabe o tamanho da população de Rancho Queimado? 2.887 pessoas, segundo os dados do IBGE. Teve 2 óbitos e 419 casos. Tinha que jogar na cara desse imbecil... Como se pode levar em conta os dados de 2.887 pessoas? Os caras têm que ter esses dados e rebater. Eles vão falando essas coisas e todo mundo fica quieto, e eles vão se criando em cima disso”, criticou Caseiro.

Para o infectologista, é necessário também combater a ideia de que medicamentos são a solução para todas as doenças: “vai se criando um valor simbólico para os remédios, e a necessidade que as pessoas têm de tomar remédio. Não existe nada para matar o vírus, deixa que seu corpo está trabalhando. Há esse valor simbólico que faz as pessoas acharem que tem que ter um remédio para combater a doença. Tem todo esse contexto”.

Cloroquina na África

Segundo Bolsonaro , “os africanos não morreram de Covid-19 porque lá tem malária e eram tratados com hidroxicloroquina”. No entanto, o continente vem enfrentando uma terceira onda brutal por falta de vacinas .

“É mentira” do presidente, disse o dr. Marcos Caseiro. “A malária que existe hoje na África é o Plasmodium falciparum. Toda malária na África é resistente à cloroquina. Eles não usam mais hidroxicloroquina lá. Isso foi uma fala do Paolo Zanotto que o presidente adotou. Eu meti a boca nele [Zanotto], chamei de idiota. Ele ficou bravinho, mandou até um zap para mim. Eu disse ‘fale das coisas que você sabe’. Não existe mais malária sensível à cloroquina na África. Eles não usam mais”, completou.

