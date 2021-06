Paolo Zanotto, que defendeu 'gabinete paralelo' pró-cloroquina, pede para morar no Canadá

Virologista pediu à USP afastamento para passar dois anos no Canadá, após vir à tona sua participação no "gabinete paralelo" de Jair Bolsonaro para a gestão da pandemia. Zanotto desestimulou vacinação e recomendou uso de remédios sem eficácia comprovada, como a cloroquina, em pacientes com Covid-19 edit