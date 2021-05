Senador governista exibe placa com suposto número de “vidas salvas” no Brasil

247 - O senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) decidiu reagir ao relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), que tem mostrado todos os dias uma placa com o número de mortos pela pandemia no Brasil. Heinze levou para a comissão uma placa sobre o suposto número de “vidas salvas” no País. Segundo ele, seriam quase 15 milhões de brasileiros. Antes disso, Heinze já havia ganho notoriedade na CPI ao falar do suposto sucesso de Rancho Queimado (RS) no combate à pandemia. Saiba mais sobre a CPI e confira vídeo da TV 247:

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou nesta quinta-feira à CPI da Covid que as vacinas não teriam conseguido evitar a segunda onda de infecções e nem terão o poder de evitar uma terceira onda se não estiverem combinadas com o uso das chamadas medidas não farmacológicas de proteção, como o uso de máscaras e o distanciamento físico entre pessoas.

A declarações de Covas à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Senado ocorrem na semana em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello participaram, sem utilizarem máscaras, de manifestação com grande concentração de pessoas, evento citado e criticado por alguns senadores na comissão.

Covas argumentou que a vacina é uma medida de combate à pandemia que ajuda, mas é um processo demorado e pode não impedir a transmissão do vírus, ainda que previna casos graves da doença e mortes.

Na avaliação de Covas, a pandemia deve persistir ao longo deste ano e possivelmente até o início de 2022. Ele lembrou das novas variantes em circulação.

