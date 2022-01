Infectologista Marcos Caseiro questiona isolamento de apenas cinco dias para infectados por covid-19

“Essa proposta do ministério é uma total invenção", diz ele edit

Por Ivan Longo, na Fórum – Em entrevista à Fórum, o médico infectologista Marcos Caseiro criticou a nova regra do Ministério da Saúde, que reduziu para cinco dias o período de isolamento de pacientes assintomáticos de Covid-19, desde que apresentem teste negativo. O prazo anterior de quarentena era de 10 dias.

“Essa proposta do ministério é uma total invenção. A ideia é que você faça um isolamento de 5 dias. Veja que absurdo. Paciente sem sintomas respiratórios ou febre. Mas é necessário um teste negativo ao quinto dia. Veja, não estamos conseguindo fazer teste nem para diagnóstico”, afirma Caseiro.

Segundo o infectologista, a Covid-19 é transmitida, normalmente, até o 7º dia de infecção, “no máximo no 10º”. Ele pontua que a redução do isolamento para o 5º dia “não tem lógica e não é corroborada por nenhuma entidade de pesquisa. “Até por que eles colocam a redução do isolamento atrelada à necessidade de você fazer o teste”, complementa (leia a íntegra na Fórum) .

