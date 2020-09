Inflamação na medula suspendeu testes da vacina de Oxford para coronavírus

A vacina produzida pela AstraZenec em parceria com a Universidade de Oxford teve a sua terceira e última fase de testes suspensa devido a complicações em um paciente, que descobriu estar com síndrome inflamatória que afeta a medula espinhal edit

247 - A vacina produzida pela AstraZenec em parceria com a Universidade de Oxford teve a sua terceira e última fase de testes suspensa na última terça-feira (8), devido a complicações em um paciente. O motivo seria uma inflamação na medula espinhal observada em um voluntário, de acordo com o jornal New York Times.

Durante os testes, o voluntário descobriu que tinha mielite transversa, uma síndrome inflamatória que afeta a medula espinhal. O problema costuma ser decorrente de infecções virais.

Não se sabe se o diagnóstico do paciente está diretamente relacionado à vacina da AstraZeneca. Por consequência, o imunizante foi suspenso em seu período de testes. O Brasil participa do estudo através de parceria com a Fiocruz.

