Internado com covid-19, médico Raul Cutait tem quadro de saúde agravado

Cirurgião gástrico Raul Cutait, teve uma piora no seu quadro de saúde devido a complicação relacionadas à infecção pela covid-19, está entubado e internado em uma UTI no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo edit

247 - Um dos médicos mais respeitados do país, o cirurgião gástrico Raul Cutait, teve uma piora no seu quadro de saúde devido a complicação relacionadas à infecção pela covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Cutait, de 70 anos, está entubado e internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Cutait, que além de cirurgião é professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da USP e membro da Academia Nacional de Medicina, foi internado no último dia 19 com sintomas da covid-19.