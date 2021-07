Internautas chineses pedem à OMS investigação do laboratório Fort Detrick, dos EUA

O número de assinantes já chegava a 5,5 milhões até a manhã desta quinta-feira (22). A carta apela por uma investigação no laboratório biológico na próxima fase do rastreamento da origem do novo coronavírus edit

Rádio Internacional da China - Até a manhã da quinta-feira (22), mais de 5,5 milhões de internautas chineses já assinaram uma carta aberta à Organização Mundial da Saúde (OMS), pedindo uma investigação no laboratório biológico dos Estados Unidos em Fort Detrick. O número de assinantes continua crescendo e está sendo acompanhado pela imprensa estrangeira.

Em junho, internautas chineses enviaram uma carta aberta à OMS apelando por uma investigação no laboratório. No dia 17 de julho, eles publicaram novamente uma carta à entidade pedindo uma investigação no laboratório para realizar realizada por países independentes da influência geopolítica dos Estados Unidos, como a China. A carta recebeu assinaturas de cerca de 1 milhão de internautas ao ser publicado na conta oficial no Wechat do Global Times.

A ação conjunta de internautas chineses chamou a atenção da imprensa estrangeira. Após um dia, a agência de notícias russa Sputnik fez a cobertura do caso e mencionou que 500 mil chineses pediam uma investigação em Fort Detrick para “prevenir” a próxima pandemia. No dia 19, a United Press International (UPI) avaliou que a China aproveita o caso para recusar a proposta da OMS de uma nova investigação no laboratório chinês e transferir o foco para Fort Detrick.

O jornal filipino Manila Times apontou que o contexto da ação conjunta é que “certos políticos e mídias ocidentais lançaram uma nova rodada de campanhas de difamação para caracterizar a China como a principal culpada da origem de Covid-19.” Segundo a reportagem, a carta aberta mencionou especificamente que são depositados em Fort Detrick os vírus mais letais e infecciosos do mundo, como Ebola, Varíola, SARS, MERS e o novo coronavírus. Em 2019, este misterioso laboratório foi temporariamente fechado. Embora se afirmasse que o motivo era "problemas contínuos na infraestrutura de depuração de esgotos", esta explicação não foi suficientemente convincente.

De acordo com estatísticas incompletas do Global Times, a ação conjunta de internautas chineses foi citada mais de 100 vezes pela mídia de pelo menos 20 países, incluindo The Diplomat, Breitbart News Network, Washington Examiner, RIA Novosti, Nezavissimaia Gazeta, ANI, Kompas, Fars news agency, Brasil 247 e outros meios de comunicação.

Tradução: Nina Niu

Edição: Diego Goulart

