Isolamento social despenca no Brasil, aponta Datafolha

247 - Com a reabertura do comércio e campanhas para o brasileiro voltar ao consumo, o isolamento social, item defendido pela OMS como meio de não propagação do novo coronavírus, vem despencando no Brasil.

Segundo informações do jornal Folha de S.Paulo, pesquisa Datafolha revelou que em 17 de abril, dia em que foram confirmadas 210 mortes pela Covid-19 no país, 21% dos brasileiros se diziam em isolamento completo e 50% diziam que só saíam de casa quando era inevitável. Em 11 de agosto, quando foram confirmadas 1.274 mortes, o total de brasileiros que se diziam em isolamento total foi de 8%, enquanto a taxa de pessoas que diziam evitar sair foi de 43%.

