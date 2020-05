Israel anuncia descoberta de anticorpo para o coronavírus

247 - O ministro da Defesa de Israel, Naftali Bennett, informou por meio de comunicado que conseguiu isolar um importante anticorpo contra o coronavírus em seu principal laboratório de pesquisa biológica.

O resultado é considerado como um "avanço significativo" em direção a um possível tratamento para a pandemia da Covid-19. Ele seria capaz de neutralizar e combater o Sars-CoV-2 em pessoas infectadas.

O Instituto de Pesquisa Biológica de Israel (IIBR) informa que o "anticorpo neutralizante monoclonal" desenvolvido pelo laboratório "pode neutralizá-lo (o coronavírus) dentro dos corpos das transportadoras".

Ainda de acordo com o ministro, o diretor do IIBR, Shmuel Shapira, teria afirmado que a fórmula do anticorpo estava sendo patenteada, e depois um fabricante internacional seria procurado para produzi-lo em massa.

O anticorpo relatado como tendo sido isolado no IIBR é monoclonal, o que significa que foi derivado de uma única célula recuperada e, portanto, é potencialmente de valor mais potente na obtenção de um tratamento.





Holanda

Pesquisadores da Universidade de Utrecht, do Erasmus Medical Center e do Harbor BioMed, também divulgaram nesta segunda-feira, na Nature Communications, que identificaram um anticorpo totalmente humano capaz de impedir o coronavírus de contaminar células em culturas cultivadas.

“Esse anticorpo neutralizante tem potencial para alterar o curso da infecção no hospedeiro infectado, apoiar a eliminação do vírus ou proteger um indivíduo não infectado que é exposto ao vírus”, afirmou Berend-Jan Bosch, líder da pesquisa, em comunicado.

