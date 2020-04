Itaú cria fundo de R$ 1 bilhão para combate ao coronavírus

247 - O Itaú Unibanco anunciou a criação de um fundo para o combate à Covid-19 de R$ 1 bilhão. A informação é do jornalista Elio Gaspari, em sua coluna na Folha neste domingo (12).

O banco, por meio da sua Fundação Itaú Unibanco, fará a gestão dos valores e a administração será exclusiva feita por um conselho de profissionais de saúde, onde estarão diretores de hospitais públicos e privados. O lançamento oficial do fundo será feito nesta segunda-feira (13), com participação do presidente do Itaú Unibanco, Candido Bracher, do diretor geral do Hospital Sírio Libanês, Paulo Chapchap, e do médico oncologista, cientista e escritor Drauzio Varella.

A ação é a maior iniciativa filantrópica já realizada individualmente para o combate ao novo coronavírus no Brasil.

O banco já havia doado R$ 83,6 milhões e também participado da contribuição conjunta com os outros dois maiores bancos privados do país, Bradesco e Santander, que somou R$ 80 milhões.

