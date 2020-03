Joice quer bloquear gastos do clã Bolsonaro com cartão corporativo durante a pandemia

A deputada Joice Hasselmann (SP), rompida com Jair Bolsonaro desde outubro de 2019, quer a suspensão por quatro meses do uso de cartões corporativos do Palácio do Planalto. Em 2020, já foram gastos R$ 6,07 milhões com o cartão edit

247 - Rompida com Jair Bolsonaro (sem partido) desde outubro de 2019, a deputada Joice Hasselmann (SP), líder do PSL na Câmara dos Deputados, é autora de projetos apresentados na esteira da pandemia do novo coronavírus, que criam novas despesas para o governo. Entre eles, o que prevê a suspensão por quatro meses do uso de cartões corporativos do Palácio do Planalto. A informação é do Portal CNN Brasil

A reportagem apurou que, de acordo com dados do Portal da Transparência, em 2020 já foram gastos R$ 6,07 milhões, distribuídos em faturas de 1643 cartões, além de R$ 13,9 mil por meio do Cartão de Pagamento de Compras Centralizadas (CPCC), utilizado para a compra de passagens aéreas. Os gastos de Bolsonaro são considerados sigilosos.

Em 2019, sabe-se que R$ 14,9 milhões foram gastos com cartões corporativos, o que equivale a R$ 1.708 por hora.