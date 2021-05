Jovens lotam UTIs nas Américas, diz diretora da Opas

A diretora da Opas, Carissa Etienne, apresentou um balanço da pandemia nas Américas. No Brasil, a taxa de mortalidade da Covid-19 entre os que têm até 39 anos quadruplicou. Em algumas áreas dos Estados Unidos, mais pessoas na faixa dos 20 anos estão sendo hospitalizadas pela Covid-19 do que pessoas na faixa dos 70 edit

247 - As taxas de mortalidade do novo coronavírus e suas mutações entre brasileiros com menos de 39 anos dobraram, quadruplicaram entre os que ocupam a faixa dos 40 e triplicaram entre os da faixa dos 50, disse a diretora da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), Carissa Etienne, em uma coletiva virtual transmitida de Washington nesta quarta-feira (5).

Carissa apresentou um panorama da pandemia no restante das Américas. No Chile, as taxas de hospitalização entre menores de 39 anos aumentaram em mais de 70%. Os casos estão crescendo rapidamente nas Guianas, Argentina e Colômbia, onde hospitais das grandes cidades estão atingindo capacidade máxima.

Na América Central, Guatemala e Costa Rica vêm registrando novos picos de infecção. Porto Rico e Cuba são os principais vetores de transmissão no Caribe, que enfrenta novo surto da Covid-19.

Em algumas áreas dos Estados Unidos, mais pessoas na faixa dos 20 anos estão sendo hospitalizadas pela Covid-19 do que pessoas na faixa dos 70. O Canadá vem relatando aumento significativo no número de infecções em Ontário, territórios do Norte e Yukon.

"Apesar de tudo que aprendemos sobre esse vírus em um ano, nossos esforços de controle não são tão rígidos e a prevenção não é tão eficiente", disse a diretora.

"Estamos vendo o que acontece quando essas medidas [de prevenção] são relaxadas: o COVID se espalha, os casos aumentam, nossos sistemas de saúde ficam sobrecarregados e pessoas morrem", acrescentou.

Carissa concluiu a entrevista lembrando que, por conta da escassez de vacinas, elas não são uma solução de curto prazo.

