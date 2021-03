Juntos, Butantan e Fiocruz preveem entrega de 27 milhões de doses de vacinas em abril

Sputnik - Somadas, as doses produzidas pelo Instituto Butantan e pela Fundação Oswaldo Cruz em abril devem resultar em um total de 27 milhões de vacinas.

Esta é a previsão de produção dos dois institutos fabricantes de vacina contra a Covid-19 no Brasil, conforme publicado pelo G1. A estimativa é feita apenas com a quantidade de ingrediente farmacêutico ativo importada até o momento.

A Fiocruz, que já entregou 5,8 milhões de doses ao Ministério da Saúde, prevê fabricar mais 18,8 milhões de injeções em abril.

No total, o contrato com o governo federal prevê a entrega de 104,4 milhões de doses no primeiro semestre de 2021 e mais 110 milhões no 2º semestre.

Já o Butantan, que já fabricou 32,8 milhões de doses de vacina, pode fabricar mais 8,2 milhões de doses com os insumos que já foram importados.

O contrato do Butantan com o Ministério da Saúde prevê a entrega de 46 milhões de vacinas até 30 de abril e 54 milhões até agosto.

O Brasil pode receber também mais doses vindas do COVAX: nesta segunda-feira (29), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) pediu à Organização Mundial da Saúde (OMS) que o Brasil seja priorizado no recebimento de vacinas do consórcio.

A meta estipulada pelo novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é o que o Brasil vacine um milhão de pessoas por dia. Até o momento, com mais de dois meses de vacinação, são 21 milhões de vacinas aplicadas no país.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.