Laboratório detecta nova variante do coronavírus em São Paulo

A cepa encontrada na saliva de dois pacientes em São Paulo é igual a que foi identificada no Reino Unido. Por lá, ela já é responsável 50% dos casos

247 - O laboratório de diagnóstico Dasa comunicou nesta quinta-feira (31) que identificou dois casos de pessoas infectadas com a nova variante do coronavírus em São Paulo. A empresa informou que esta cepa é igual a que foi encontrada no Reino Unido, o que inclusive levou diversos países a proibirem a entrada de pessoas vindas da região.

A descoberta do laboratório foi comunicada ao Instituto Adolfo Lutz e à Vigilância Sanitária.

Dasa analisou 400 amostras de RT-PCR de saliva e a confirmação da cepa foi feita por meio de sequenciamento genético.

No Reino Unido, a nova cepa já é responsável por 50% dos novos casos diagnosticados, segundo a Organização Mundial da Saúde.

