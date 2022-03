Leitos de UTI para Covid estão fora da zona de alerta em todos os estados pela 1ª vez desde 2020

Segundo os pesquisadores responsáveis pelo boletim da Fiocruz, o cenário atual é resultado do avanço da vacinação no País edit

CartaCapital - Pela primeira vez desde o início da pandemia no País, em março de 2020, a taxa de ocupação de leitos de UTI destinados a adultos infectados com a Covid-19 está fora da zona de alerta em todos os estados, com taxas inferiores a 60%.

Os dados são de boletim da Fiocruz divulgado nesta sexta-feira 25, referentes ao período de 6 a 19 de março.

Segundo os pesquisadores responsáveis pelo estudo, o cenário atual é resultado do avanço da vacinação no País.

“Os dados atuais mostram 82% da população brasileira com a primeira dose, 74% com a vacinação completa e 34% vacinada com a dose de reforço”, aponta o levantamento.

