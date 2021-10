“Liberdade individual não inclui a liberdade de infectar outra pessoa com vírus”, diz Brian Mier

Apoie o 247

247 - O jornalista Brian Mier, em entrevista à TV 247, criticou o que chamou de “infiltração de setores libertários da ultra-direita na esquerda no debate sobre vacinas”. Ele denunciou que diversas vozes do campo progressista vêm promovendo um discurso que coloca em dúvida a eficácia da imunização contra a Covid-19.

Brian Mier citou o jornalista Glenn Greenwald, do The Intercept, que, em seu blog, afirmou que o discurso liberal sobre a Covid-19 é “desprovido de ciência”. Na postagem , Greenwald defende o jogador Jonathan Isaac, do Orlando Magic, que foi cobrado sobre sua hesitação em se vacinar. “É verdade que os efeitos de longo prazo da Covid são desconhecidos, mas isso também é verdade para os riscos de longo prazo dessas novas vacinas”, escreveu Greenwald.

Para Brian Mier, o argumento de que Isaac é um atleta jovem e saudável e, portanto, tem baixo risco de sofrer com a doença, também não faz sentido. “Liberdade individual não se estende à liberdade de uma pessoa infectar e matar outras pessoas por um vírus porque não quer tomar vacina. É bobagem chamar isso de um tipo de liberdade pessoal. Fiquei muito triste ao ver pessoas como Glenn Greenwald defendendo essa questão. Parece que ele está virando ‘anti-vax’ no Twitter. Outras figuras que são historicamente associadas com a esquerda estão se comportando nas redes sociais como se você tivesse o direito de matar idosos pela falta de seu compromisso com a sociedade de tomar a vacina e usar uma máscara”, afirmou o jornalista.

