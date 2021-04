Lote com 1 milhão de doses da vacina da Pfizer chega ao Brasil

Segundo o Ministério da Saúde, a distribuição das vacinas às capitais será realizada entre sexta-feira e sábado. O Brasil contratou, ao todo, 100 milhões de doses do imunizante da farmacêutica norte-americana edit

247 - Desembarcou no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, na noite desta quinta-feira (29) o primeiro lote da vacina Pfizer/BioNTech contra a Covid-19.

O primeiro lote é composto por 1 milhão de doses do imunizante, sendo essa a primeira remessa das 100 milhões de doses contratadas pelo Ministério da Saúde. A previsão é que todos os imunizantes da Pfizer sejam entregues ao Brasil até setembro.

A vacina da Pfizer tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pode já ser aplicada nos brasileiros.

O Ministério da Saúde prevê distribuir as doses às capitais entre sexta-feira (30) e sábado (1), de forma "proporcional e igualitária". O imunizante deve ser enviado somente para as capitais por causa das especificidades de armazenamento que são exigidas. As doses precisam ficar armazenadas em temperaturas de 15 e 25 graus negativos.

