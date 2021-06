Lula: "faço questão de usar máscara para dar o exemplo, ao contrário desse genocida"

“Todo mundo já gostaria de estar livre, sem máscara. Mas a gente continua usando e eu faço questão de sempre estar com ela pra mostrar que a gente dá exemplo, ao contrário desse genocida que está no poder”, escreveu o ex-presidente Lula nas redes sociais edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para defender o uso de máscaras contra a Covid-19. Ele também criticou o fato de Jair Bolsonaro promover aglomerações sem o uso do equipamento de proteção contra o coronavírus.

“Todo mundo já gostaria de estar livre, sem máscara. Mas a gente continua usando e eu faço questão de sempre estar com ela pra mostrar que a gente dá exemplo, ao contrário desse genocida que está no poder”, escreveu Lula em sua página no Facebook.

Confira a postagem de Lula sobre o assunto.

