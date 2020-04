Lula: mentirosos como Bolsonaro não servirão no mundo pós coronavírus

O ex-presidente Lula participou de uma live com diversas lideranças políticas da América Latina e questionou o papel de alguns líderes de Estado no combate ao coronavírus. “Que mundo vamos construir após o coronavírus? O mundo mentiroso de Trump, Bolsonaro, do prefeito de Milão não serve”, critica ele edit

247 - O ex-presidente Lula participou de uma live com diversas lideranças políticas da América Latina nesta sexta-feira (10), incluindo o presidente da Argentina, Alberto Fernandez, e questionou o papel de alguns líderes de Estado no combate ao coronavírus. “Que mundo vamos construir após o coronavírus? O mundo mentiroso de Trump, Bolsonaro, do prefeito de Milão não serve”, critica ele

Participaram da live o presidente da Argentina, Alberto Fernandez, o ex-primeiro-ministro espanhol José Luis Rodriguez Zapatero, a ex-presidenta Dilma Rousseff, e o ex-presidentes Rafael Correa (Equador), Evo Morales (Bolívia) e Ernesto Samper (Chile).

Lula elogiou as medidas adotadas por Fernandez na Argentina de isolamento social, tendo em vista que o país já apresenta resultados na contenção do número de infectados no país. “Foram medidas que exigiram coragem, toda minha solidariedade a ele que cuida do seu povo”, disse.

O ex-presidente também destaca que a crise gerada pela pandemia coloca em xeque o modelo neoliberal vigente.

Assista sua fala:

