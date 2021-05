Maior especialista dos EUA em covid recomenda que Índia aprenda com a experiência da China para combater a pandemia

Rádio Internacional da China - Na última sexta-feira (30), Anthony Fauci, conselheiro médico do governo dos Estados Unidos, afirmou em uma entrevista por telefone que um lockdown nacional de curto prazo é a primeira coisa que deve ser feita para controlar a propagação desenfreada do coronavírus na Índia.

O especialista norte-americano destacou que, quando a pandemia estourou na China, o governo chinês tomou medidas oportunas e eficazes para bloquear a propagação do vírus. Portanto, ele sugeriu que o governo indiano aprenda com a experiência da China o mais rápido possível, adotando um bloqueio abrangente de curto prazo para evitar que a atual disseminação do novo coronavírus no país piore.

Na entrevista, Fauci sugeriu também que o governo indiano construísse hospitais de campanha rapidamente para tratar um grande número de pacientes confirmados em um curto período de tempo e fornecer prontamente serviços médicos aos pacientes.

