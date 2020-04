Mais de 300 mil africanos podem morrer, diz ONU

247 - A Comissão Econômica das Nações Unidas para a África (UNECA, na sigla em inglês) alertou que mais de 300 mil africanos podem morrer em meio à pandemia do novo coronavírus. A vulnerabilidade acontece "porque 56% da população urbana se concentra em bairros da periferia ou habitações informais, e apenas 34% das residências africanas têm acesso a instalações básicas para lavar as mãos", comunicou a comissão regional da ONU. A informação é do portal UOL.

Na África, crescimento econômico deve “diminuir de 3,2% a 1,8% no melhor dos casos, empurrando cerca de 27 milhões de pessoas à extrema pobreza". "Para proteger e construir a prosperidade comum do continente, são necessários US$ 100 bilhões para proporcionar urgente e imediatamente margem fiscal a todos os países e ajudar a abordar as imediatas necessidades das populações", afirmou a secretária executiva da UNECA, Vera Songwe

