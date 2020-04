Mais um ministro de Bolsonaro avisa que pode estar infectado por coronavírus

André Mendonça, advogado-geral da União, anunciouna noite desta terça que entrou em isolamento um dia depois de participar de entrevista coletiva com outros ministros sobre a pandemia do coronavírus edit

247 - O ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), André Mendonça, anunciou pelo Twitter na noite desta terça-feira (31) que entrou em isolamento após sentir os sintomas do coronavírus. Se resultado for positivo, serão mais de 20 na cúpula do governo - só da comitiva qie acompanhou Jaris Bolsonaro aos EUA no início de março, foram 24 os infectados, entre ministros, parlamentares e empresários.

“Queridos, desde ontem manifesto sinais de possível infecção. Corpo dolorido, tosse seca, mas sem febre. Hoje fiz o teste para Covid. Pode ser apenas resultado do ritmo de trabalho, mas para prevenir eventual transmissão a outros, aguardo o resultado em casa. Sigo trabalhando”, tuitou.

