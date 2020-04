Mandetta aparece em live da cantora Marilia Mendonça e pede para as pessoas ficarem em casa

247 - O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, apareceu nesta quarta-feira, 8, em live da cantora sertaneja Marilia Mendonça nas redes sociais.

Na transmissão, acompanhada por 2,5 milhões de pessoas, Mandetta voltou a pedir que as pessoas não saiam de casa e evitem aglomerações. "Sei que os shows são para milhões de pessoas. Vi você falando que gosta do contato com a sua plateia. Você deve estar sentindo muito a falta dela. Mas saiba que nós, como fãs de seu trabalho, ficamos mais fãs no Ministério da Saúde por você estar fazendo [live] e não aglomerando as pessoas", disse Mandetta na mensagem.

A cantora respondeu dizendo que Mandetta faz um "trabalho incrível" e pediu a todos que seguissem as recomendações dos órgãos de Saúde e ficassem em suas casas.

O ministro da Saúde apareceu em outras transmissões de cantores sertanejos, o que teria irritado Jair Bolsonaro, a ponto de gerar as especulações sobre a demissão do ministro.

