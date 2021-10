Margareth Dalcomo, da Fiocruz, pede ajuda a sequelados da Covid-19

Apoie o 247

247- A Pneumologista e pesquisadora da Fiocruz Margareth Dalcomo destacou em sua coluna no jorna l O Globo, que depois da vacinação contra a Covid-19 e a comunidade científica internacional se debruçar sobre a origem do novo coronavírus, o Brasil precisa agora se preocupar com o pós-pandemia de Covid-19.

“No Brasil é o momento agora de nos organizarmos em serviços multidisciplinares para fazer face aos milhares de sequelados da doença, nos seus diversos graus de gravidade, para um longo processo de reabilitação”.

A pesquisadora destaca que o impacto da Covid-19 em doenças crônicas, especialmente as cardiovasculares, e em todos os tipos de câncer, ainda é desconhecido e merece atenção de toda a sociedade.

“Serviços de referência com equipes qualificadas de médicos de diversas especialidades, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, como já iniciados em universidades como no Hospital das Clínicas em São Paulo, ou na Uerj, na cidade do Rio de Janeiro terão que acompanhar parte dos mais de 50% das pessoas que saem da doença com algum tipo de sequela a precisar de reabilitação”.

