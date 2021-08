Maridos transmitem coronavírus para mulheres em 63% dos casos

247 - Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) fizeram um estudo com 1.744 casais por um ano e afirmaram que, em 63,5% daqueles nos quais tanto marido quanto mulher foram infectaram com Covid-19, o homem quem levou o vírus para dentro de casa.

O público masculino é mais descuidado com medidas sanitárias. Cientistas também estão investigando a possível existência de um fator biológico que os torna mais propensos à transmissão do Sars-CoV-2, não apenas a contrair. Os relatos foram publicados pelo jornal O Globo.

Entre os casais "concordantes" (duplamente infectados), as mulheres foram apenas 36,5%. "Os homens transmitem mais e, por isso, deveriam até se cuidar mais, tanto com a vacina quanto com a máscara, mas não é isso o que vemos ocorrendo", afirmou a geneticista Mayana Zatz, líder do grupo que fez o estudo no Instituto de Ciências Biomédicas da USP.

Pesquisadores Monize Silva e Mateus de Castro.

