Médico alerta para aumento de casos de hepatite causados por ivermectina

247 - Professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), o hepatologista Raymundo Paraná está atendendo pacientes que o procuraram com lesões no fígado por causa do excesso de uso de ivermectina, um vermífugo. Ele tinha atendido dois pacientes com esse quadro até outubro do ano passado.

As pessoas que procuraram o médico, de jovens a idosos, tinham tomado o medicamento contra a Covid-19 e chegaram ao consultório com olhos amarelados, urina escura e náuseas, em geral. A informação foi publicada pelo Correio24Horas.

Jair Bolsonaro defendeu o uso do remédio, junto com a cloroquina. Até um aplicativo do Ministério da Saúde fazia a recomendação. Eles faziam parte do chamado "kit covid".

