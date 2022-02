Médico defensor da Ivermectina contra a Covid-19 recebeu 224 mil euros da farmacêutica produtora do remédio

Apoie o 247

TV Cultura - O médico português Antonio Pedro Machado, um dos principais defensores da Ivermectina para o tratamento da Covid-19 na Europa, recebeu, desde 2014, mais de 224 mil euros da farmacêutica A. Menarini Portugal, que pertence ao Menarini Group, empresa que produz medicamentos à base de Ivermectina (o Ivecop). As informações são da CNN de Portugal.

Ao todo, Machado recebeu 224.184 euros de diversas formas diferentes. Uma parte era por meio de patrocínios para conferências e outra parte em pagamentos por consultorias ao grupo farmacêutico. Um evento organizado pelo médico em 2021 recebeu 119 mil euros da A. Menarini Portugal.

Já foi comprovado que a Ivermectina não tem qualquer efeito no combate contra a Covid-19 e a Autoridade Nacional da Farmácia e do Medicamento (Infarmed), a Anvisa de Portugal, não recomenda o uso desse medicamento.

Diante das denúncias, o médico se pronunciou e admitiu que fez trabalhos de consultoria para a Menarini. Questionado se a defesa da Ivermectina contra a Covid-19 configurava um conflito de interesses, não quis se pronunciar.

Outras polêmicas

Além de defender a Ivermectina, o médico também falou contra as vacinas. Durante uma transmissão nas redes sociais no último mês de janeiro, ele afirmou que os estudos relacionados a imunização citados por instituições, como a Organização Mundial de Saúde e a Agência Europeia do Medicamento, foram “deturpados”, “forjados” e “inventados”.

