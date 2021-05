Médico do centro de contingência de SP prevê que em breve o Brasil chegará a 500 mil mortos por Covid

247 - O infectologista Paulo Marcos Boulos, membro do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo, estima que o Brasil chegará à marca de 500 mil mortos por Covid-19 em breve. “Os mais otimistas falam em agosto, os pessimistas acreditam que em junho já teremos essa quantidade de óbitos”, afirma.

Segundo ele, o ritmo de vacinação deve impactar a curva de mortes a partir de maio, mas a esperada imunidade de rebanho deve ser alcançada somente após outubro, informa o Painel da Folha de S.Paulo

Boulos continua defendendo medidas mais restritivas e diz que os governos federal e estaduais estão errando por não fecharem o país por pelo menos um mês como fizeram outros países que conseguiram reverter a curva de mortes.

