Médico morre por coronavírus no Ceará, diz sindicato

247 - O médico radiologista Hermes Roberto Radtke, de 43 anos, faleceu em decorrência do coronavírus. A informação é do Sindicato dos Médicos do Ceará (Sindimed-CE), de acordo com reportagem do Diário do Nordeste .

De acordo com o Sindicato, o médico teve uma encefalite viral por causa da infecção pelo vírus. Ele estava na Otoclínica, hospital privado de Fortaleza.

A unidade de saúde ainda não confirmou o falecimento do radiologista. Hermes Radtke fazia parte do corpo médico da Clínica Trajano Almeida.

