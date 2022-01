Meia dose da vacina AstraZeneca/Oxford é eficaz como reforço, diz pesquisa

A meia dose oferece a mesma proteção a quem recebeu as duas primeiras doses completas do imunizante edit

Apoie o 247

ICL

247 - Meia dose da vacina Contra Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford é efetiva e poderá ser usada como dose de reforço, concluem resultados finais de um estudo realizado na cidade de Viana, no Espírito Santo.

De acordo com a pesquisa, a meia dose oferece a mesma proteção a quem recebeu as duas primeiras doses completas do imunizante: 70%. A meia dose também é capaz de induzir a produção de anticorpos neutralizantes em 99,8% dos imunizados, resultado semelhante ao alcançado no esquema com a dose padrão.

O projeto Viana Vacinada é coordenado pelo Hucam-Ufes (Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, da Universidade Federal do Espírito Santo), que integra a rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), em parceria com a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

PUBLICIDADE

Os resultados foram apresentados para a Fiocruz, que produz a vacina da AstraZeneca no Brasil, para a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) e será levado para a Ctai (Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19), que auxilia o Ministério da Saúde nas políticas públicas contra a pandemia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE