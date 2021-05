México já discute a produção local da vacina russa Sputnik V

O laboratório mexicano, que tem participação estatal majoritária, está construindo uma nova linha de produção nas instalações do Instituto Nacional de Virologia do México e do Instituto Nacional de Higiene do México edit

Sputnik – Uma delegação de especialistas mexicanos chefiada pelo médico Pedro Zenteno Santaella visitará Moscou nos próximos dias para estudar a produção da vacina russa Sputnik V.

O México autorizou o uso emergencial da Sputnik V em 2 de fevereiro, sendo que o primeiro lote do imunizante chegou ao país em 22 de fevereiro.

"O infectologista Pedro Santaella acabou de obter uma licença do presidente [Andrés Manuel López Obrador, do México] para realizar e chefiar esta missão", disse ministro da Saúde Hugo Lopez-Gatell, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (6).

Ele observou que o convite para Pedro Santaella visitar Moscou havia sido feito pelo Fundo Russo de Investimentos Diretos (RFPI, na sigla em russo) em 6 de maio.

Segundo Lopez-Gatell, a visita proporcionará aos especialistas mexicanos os conhecimentos necessários para a produção da Sputnik V.

Até o momento, o México registrou mais de 2,35 milhões de casos de COVID-19, com mais de 218.000 mortes.

Vale lembrar que, no dia 28 de março, o laboratório mexicano para agentes biológicos e reagentes, Birmex, anunciou que planeja envazar e embalar 90 milhões de doses da Sputnik V por ano.

O laboratório mexicano, que tem participação estatal majoritária, está construindo uma nova linha de produção nas instalações do Instituto Nacional de Virologia do México e do Instituto Nacional de Higiene do México.

Com a linha de produção pronta, o Birmex espera atender a demanda do mercado nacional por envaze de vacinas e entrar no mercado internacional como fornecedor do imunizante.

