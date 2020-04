Miguel Nicolelis sobre o coronavírus: a sociedade brasileira não se deu conta do que está vindo

247 - O médico neurocientista Miguel Nicolelis expôs à TV 247 os reais riscos do coronavírus no Brasil. Para ele, a sociedade brasileira ainda não se deu conta do perigo da pandemia e do que está por vir e alertou que esta é uma crise sanitária sem precedentes.

“Para nós aqui no Brasil certamente vai ser um dos maiores desafios sanitários da história. A sociedade brasileira não se deu conta do que está vindo. O que nós vamos passar nos próximos meses aqui no Brasil vai entrar nos livros de história, e as pessoas ainda não se deram conta”, disse.

Nicolelis contou que um amigo cientista norte-americano afirmou que não há adjetivos exagerados para descrever a força do surto de Covid-19. O cientista criticou também a falta de uma posição clara do governo federal, chefiado por Jair Bolsonaro.

“Quando você vê falta de uma mensagem coerente, objetiva e direta, a falta de um comando central, de uma comissão nacional que fale diretamente ao povo brasileiro e dê claras diretrizes da situação, com transparência, autoridade, confiança, credibilidade, então você claramente vê que nós somos o próximo capítulo dessa tragédia. O choque que vamos receber é algo que nunca experimentamos, em termos de demanda do sistema de saúde, em termos dos profissionais de saúde sendo expostos e começarem a ficar doentes porque não existe material de proteção suficiente. Também temo profundamente que nós não estejamos preparados para dar contas das fatalidades”.

Miguel Nicolelis lembrou que todos os países que subestimaram a capacidade do coronavírus estão hoje em uma situação muito difícil. “Todos os governos que não deram bola estão pagando um preço altíssimo nesse momento. Primeiro na Europa, na Itália, onde o governo totalmente ignorou os riscos, na Inglaterra, onde o número de óbitos está explodindo nesse momento, a seguir nos Estados Unidos, onde o presidente Trump ignorou claramente e expôs os Estados Unidos talvez à maior tragédia sanitária da história do país. O Brasil talvez seja o último país do mundo nesse momento que não se deu conta disso”.

“Estamos no meio de uma tempestade perfeita, que foi criada por uma visão econômica que não tem base nenhuma na realidade, é uma economia de modelos matemáticos que exclui o ser humano”, alertou.

Traçando um recorte histórico, o médico ressaltou que os erros que foram cometidos durante a pandemia de gripe espanhola, em 1918, estão sendo repetidos. “Estamos vivendo erros idênticos aos que aconteceram em 1918 no mundo, é impressionante como a história se repete como farsa. A pandemia de 18 só se transformou na loucura que foi porque os governos, principalmente o dos Estados Unidos, censuraram a existência da pandemia entre os soldados, e barcos e barcos lotados de soldados levaram uma cepa para a Europa, onde ela se misturou e surgiu uma cepa muito mais letal”.

Nicolelis previu que este ciclo de surgimento de casos de coronavírus no Brasil terá uma segunda onda no inverno, quando as temperaturas são mais baixas, e a elas serão somados os casos de endemias como chikungunya e dengue.

