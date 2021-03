Minas Gerais registra caso de variante norte-americana do coronavírus, inédita no Brasil

"Até então, esta linhagem não havia sido detectada no Brasil, de acordo com os principais bancos de dados globais de linhagens Sars-CoV-2”, informou a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) edit

Revista Fórum - A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou nesta terça-feira (2) o primeiro caso de reinfecção do coronavírus no estado. Trata-se de um médico de 29 anos de Sabará que teve diagnóstico positivo de covid-19 em maio de 2020 e, depois, em janeiro de 2021.

Além de se tratar da primeira reinfecção em MG, estudos laboratoriais feitos pesquisadores da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) constataram, na segunda-feira (1), que ela foi provocada por uma variante do coronavírus até então inédita no Brasil: a B.1.2, que começou a circular nos Estados Unidos em outubro do ano passado.

“A primeira infecção foi causada pela linhagem viral B.1.1.28, que circula no Brasil desde março de 2020, e a segunda pela B.1.2, linhagem americana que circula nos Estados Unidos mais intensamente desde outubro. Até então, esta linhagem não havia sido detectada no Brasil, de acordo com os principais bancos de dados globais de linhagens Sars-CoV-2”, diz texto da UFOP sobre a descoberta.

