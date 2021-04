Ministério da Saúde "encontra" 100 mil doses da CoronaVac em estoque

A pasta anunciou que as doses serão agora encaminhadas aos estados, proporcionalmente edit

Thayná Schuquel, Metrópoles - O Ministério da Saúde informou, nesta quarta-feira (28/4), ter encontrado mais 100 mil doses de CoronaVac em seu estoque e que fará a distribuição delas para os estados a partir desta quinta-feira (29/4), junto às doses dos imunizantes AstraZeneca/Oxford. A informação é do portal Gaúcha ZH.

Aas 100 mil doses serão encaminhadas proporcionalmente aos estados, da mesma forma que a pasta faz com as remessas desde o início do ano.

A última remessa de CoronaVac feita pelo Instituto Butantan ao Ministério da Saúde ocorreu no dia 19 de abril, com 700 mil doses.

