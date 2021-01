A última de Pazuello: erra horários de voos e atrasa vacinações nos Estados

Apesar de Pazuello ter sido nomeado com o título de "especialista em logística", a pasta comandada por ele está causando confusão na distribuição das doses da CoronaVac nesta segunda-feira (18). Em algumas capitais, o atraso de várias horas vai atrasar o início da vacinação edit

247 - O ministério da Saúde mudou o horário dos voos para entregar a CoronaVac aos Estados, atrasando o início da imunização contra a Covid-19 no Brasil.

Ao menos seis capitais receberiam doses antes das 16h de hoje (18), mas oficiais que já aguardavam nos aeroportos foram pegos de surpresa pelo atraso.

Agora, o plano é de que as vacinas estejam entregues entre hoje à noite e na madrugada da terça (19), informa a coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

"Todo mundo foi esperar no aeroporto, e nada. A previsão era meio-dia, depois mudou para 16h. Agora já deve ser 18h. Até que descarregue, não tem como iniciar hoje. Impossível. Só devo começar amanhã", disse o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD).

"Não explicaram nada. Simplesmente avisaram em cima da hora. Problema de logística. Eu não fui a Guarulhos [para o evento com Pazuello]. Mas se tivesse ido, teria voltado e a vacina ainda não teria chegado", completou.

O atraso vem após intensa comemoração de diversos governadores, como a do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), e o do Piauí, Wellington Dias (PT).

