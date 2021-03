Ministério da Saúde fecha contrato para compra de 10 milhões de doses da Sputnik V

O imunizante russo ainda não tem autorização da Anvisa para ser aplicado no Brasil. As primeiras doses devem chegar ao país em abril edit

247 - O Ministério da Saúde assinou nesta sexta-feira (12) um contrato para a aquisição de 10 milhões de doses da vacina russa contra Covid-19, a Sputnik V, segundo a CNN Brasil.

Segundo cronograma da pasta, 400 mil doses devem chegar ao Brasil até o final de abril, 2 milhões em maio e o restante até o fim de junho.

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, disse que aguarda que a União Química converse com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e acelere o processo de autorização de uso da vacina. "Agora, para que possamos efetivamente aplicar a Sputnik V em nossa população e realizar os pagamentos após cada entrega de doses dessa vacina, só necessitamos que a União Química providencie com a Anvisa, o quanto antes, a autorização para uso emergencial e temporário".

O imunizante ainda não tem registro da Anvisa e nem autorização de uso emergencial por parte do órgão. O gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, disse mais cedo em entrevista que o laboratório que produz a Sputnik V não havia enviado à agência uma resposta às exigências feitas pelo órgão regulador.

Governadores do Consórcio Nordeste esperam fechar um contrato nesta sexta-feira (12) para a compra de 39 milhões de doses do mesmo imunizante, em um valor mais barato do que o pago pela Saúde.

