Ministério da Saúde fecha acordo para comprar vacina da Moderna, mas contrato ainda não foi fechado

Mariana Costa, Otávio Augusto, Metrópoles - O Ministério da Saúde fechou, na manhã desta sexta-feira (5/3), um acordo com representantes da farmacêutica Moderna, para aquisição de doses da vacina contra a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Segundo os assessores do ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, o contrato ainda não foi fechado, mas ao longo da próxima semana deve haver reuniões entre as áreas jurídicas da Moderna e da pasta para fechar os detalhes do contrato e repassar as cláusulas técnicas.

Ficou acertado que o Brasil receberia até o final de julho 1 milhão de doses da vacina da Moderna, mesma quantidade a chegar até 31 de agosto e 31 de setembro. E que entre outubro e dezembro seriam enviados 10 milhões de doses da substância ao país em diferentes cargas.

Leia mais no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.