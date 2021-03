Ministério da Saúde insere pessoas com HIV em grupo prioritário da vacinação contra Covid-19

Pessoas vivendo com HIV foram inseridas no grupo de comorbidades, junto com outras doenças como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares edit

247 - O Ministério da Saúde incluiu na lista de prioridades da vacinação contra a Covid-19 pessoas vivendo com HIV, na faixa etária entre 18 e 59 anos. De acordo com nota técnica, a indicação é imunizar este grupo após encerrar a vacinação de pessoas de 60 a 64 anos.

Pessoas vivendo com HIV foram inseridas no grupo de comorbidades, junto com outras doenças como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares.

De acordo com a pasta da Saúde, "as pessoas incluídas nesta fase da vacinação e com dados atualizados nos sistemas de informação (SISCEL, SICLOM) terão o pré-cadastro no Conecte-SUS realizado automaticamente".

"Para aqueles que apresentarem os critérios e não apresentarem o pré-cadastro, as Unidades Dispensadoras de Medicamentos (UDM) receberão, via SICLOM, a lista dos indivíduos incluídos".

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.