Ministério da Saúde reduz quarentena de 10 para 5 dias para infectados com Covid sem sintoma

No caso das pessoas que estão com Covid leve ou moderada, o isolamento é de, no mínimo, 7 dias, sem teste

247 - O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (10) a redução do período de isolamento para pessoas infectadas pela Covid-19, de 10 para 5 dias para pessoas que estão sem sintomas respiratórios, sem febre há 24 horas (sem o uso de antitérmico) e que tenham resultado negativo para teste PCR ou de antígeno. No caso das pessoas que estão com Covid leve ou moderada, o isolamento é de, no mínimo, 7 dias, sem teste.

O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante entrevista coletiva. Segundo o ministro, se ao 5º dia completo o paciente não tiver sintomas respiratórios e febre por um período de 24 horas, sem uso de antitérmico, ele pode fazer o teste (antígeno ou PCR). Se for negativo, ele pode sair do isolamento.

O Ministério da Saúde reforça que o paciente que testou negativo para Covid e saiu do isolamento deve manter as recomendações até o 10º dia, como evitar aglomerações, evitar contato com pessoas com comorbidades, continuar usando máscara e outras medidas não farmacológicas.

Confira a transmissão do anúncio:

Leia também reportagem da Reuters:

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta segunda-feira que a variante Ômicron do coronavírus gera um cenário de incerteza para a pandemia de Covid-19 no Brasil, mas afirmou que não espera que a nova cepa provoque uma explosão de internações pela doença no país, apesar do aumento de casos.

"Nós temos um cenário pandêmico de uma certa incerteza em face da variante Ômicron, com o aumento de casos, mas nós temos a esperança que não haja uma explosão das internações hospitalares e também um aumento proporcional de óbitos, porque a nossa população está fortemente vacinada", disse o ministro a jornalistas em Brasília.

Queiroga também disse que a pasta tem provisões e estoques reguladores para fornecer insumos como oxigênio e kits de intubação para Estados e municípios, caso seja necessário, e também afirmou que o governo federal enviará testes rápidos de Covid-19 para os municípios para ampliar a detecção de novos casos.

O ministro disse ainda que a pasta deve tomar nesta segunda uma definição sobre o período de isolamento de profissionais de saúde infectados pela Covid-19.