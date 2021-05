Moderna entregará 34 milhões de vacinas via Covax Facility em meio à explosão da pandemia na Índia e no Brasil

247 - A farmacêutica Moderna, que desenvolveu uma vacina contra a Covid-19, informou nesta segunda-feira, 3, que fornecerá 34 milhões de doses de sua vacina Covid-19 ao Covax Facility, programa internacional que distribui imunizantes para os países mais pobres e tem apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Ainda, numa próxima remessa, a farmacêutica norte-americana pode fornecer outras 466 milhões de doses até 2022, segundo o The Wall Street Journal.

O anúncio ocorre no momento em que a pandemia do novo coronavírus explode na Índia e no Brasil, dois importantes países pobres, que relatam um número recorde de mortes em meio a uma onda de infecções por coronavírus que sobrecarrega seus sistemas de saúde..

O Covax Facility ajuda estes países a adquirirem imunizantes, enquanto a maior parte da vacinação mundial ocorre nos países mais desenvolvidos, como Estados Unidos e Reino Unido.

A vacina pode ser adquirida pela Covax após a OMS, na sexta-feira, 30, aprovar uso emergencial do imunizante.

Em comunicado, a OMS explica que a decisão foi tomada após a qualidade, a segurança e a eficácia da vacina terem sido avaliadas, o que permitirá aos países uma aprovação mais rápida, com o objetivo de importar e aplicar o imunizante.

O imunizante da Moderna tem eficácia de 94,1%.

Brasil recebe 3,8 milhões de doses de vacina

Chegou neste domingo, 2, em Guarulhos, São Paulo, mais um lote de doses da vacina Oxford / AstraZeneca, adquiridas pelo governo brasileiro por meio do consórcio Covax Facility. No total foram entregues 3,8 milhões de doses. O Brasil tem direito a 10,5 milhões de doses do consórcio.

O Brasil já havia recebido, no sábado, 1º, cerca de 220 mil doses.

Em março, o governo brasileiro já havia recebido 1.022.400 doses da Covax/Facility.

No Aeroporto de Guarulhos, fica a Coordenação de Armazenagem e Distribuição Logística de Insumos Estratégicos para a Saúde (Coadi) do Ministério da Saúde. De Guarulhos, essas doses serão distribuídas aos estados e municípios por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

