Morre indígena de 15 anos com COVID-19 em Roraima

Sputnik - Esta é a terceira morte confirmada no estado causada pelo novo coronavírus. A vítima vivia na Comunidade Xirixana, região do município de Alto Alegre, ao norte de Roraima.

A informação foi publicada pelo portal G1, a partir do Distrito Sanitário Especial Yanomani (Dsei-Y) e confirmada pela secretaria de Comunicação do Governo de Roraima.

O garoto chegou ao hospital com falta de ar, dor no peito, febre e dor de garganta. O primeiro exame coletado do adolescente deu negativo para a doença. A confirmação, no entanto, saiu após a contraprova.

Ele ficou internado na UTI do Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista, desde o dia 3 de abril.

Este é o primeiro caso de indígena diagnosticado com a COVID-19 em Roraima.

