Morre o ator Eduardo Galvão, aos 58 anos, vítima do coronavírus

Com apenas 58 anos de idade, morreu nesta segunda-feira, no Rio, o ator Eduardo Galvão, vítima do Covid-19

247 - O ator Eduardo Galvão morreu na noite desta segunda-feira, aos 58 anos, vítima de Covid-19. Ele estava internado, há mais de uma semana, na UTI do Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, e desde a última terça-feira precisou ser intubado por causa de complicações da doença - o ator tinha dado entrada no hospital com cerca de 50% dos pulmões comprometidos, informa o Extra.

Há dois dias, a Mariana Galvão, filha do ator, chegou a afirmar que ele apresentou melhora e passou a tomar shakes de nutrição. Além de Mariana, filha única, Eduardo deixa uma neta, Lara, de um ano.

Nas redes sociais, amigos manifestaram pesar pela notícia. "RIP meu amigo Eduardo Galvão. Mais uma vítima do descaso", postou no Twitter o ator José de Abreu, que também prestou homenagem a Eduardo Galvão no Instagram: "O mais novo da turminha. O mais alegre, o mais engraçado, o mais saudável! Dor imensa!".





A atriz Dadá Coelho escreveu: "Meu Deus! Partiu nosso grande amigo Eduardo Galvão. Desarvorada. Emudecida. Sem chão". Emocionado, Boninho também se despediu do amigo, numa postagem no Instagram: "Acabo de receber a notícia que um querido amigo perdeu a luta para a covid @galvaoeduardooficial era uma doce e divertida pessoa. Pra muitos é só uma gripe, para quem perde parceiros é uma peste grave. Eu sigo com medo e com todos os cuidados. Covid mata sim", escreveu o diretor da TV Globo.O último trabalho de Galvão na TV Globo foi na novela 'Bom Sucesso', em 2019, na qual interpretou o Dr. Machado. Na Globo, o ator era conhecido por trabalhos como o infantil "Caça Talentos" (1996), no qual contracenava com Angélica, e tramas como "Despedida de Solteiro" (1992), "Porto dos Milagres" (2001) e "O Beijo do Vampiro" (2002).

Ainda não há informações sobre local e data do sepultamento.

